За прогнозом Мінагро, до завершення цього маркетингового року агросектор не матиме прибутків.

Про це пише Latifundist.com.

Український агросектор, за прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства, не матиме прибутків до завершення 2026/27 маркетингового року, який закінчується 30 червня 2027 року, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький.

За його словами, фінансовий стан аграрного бізнесу погіршується через скорочення експорту та зростання витрат. Із $5 млрд, які залишалися в аграріїв на початку липня, близько $3 млрд уже витратили на збирання врожаю та осінню посівну.

Ще близько $2 млрд у листопаді-грудні аграрії спрямують на виплату орендної плати за паї та підготовку до весняної посівної.

"Відтік cash flow стався через суттєве скорочення експорту, який також потребує зростання витрат. Ми прогнозуємо, що до кінця маркетингового року галузь не матиме прибутків", — зазначив міністр.

Тим часом в українському агросекторі зростає ризик банкрутств через проблеми з експортом, падіння внутрішніх цін і нестачу фінансування. Перші такі випадки можуть статися вже навесні 2027 року. Про це заявив генеральний директор компанії "НІБУЛОН" Андрій Вадатурський.

За його словами, українські аграрії поступово вичерпують фінансові резерви, які допомагали їм працювати під час війни. Через російські атаки на портову та переробну інфраструктуру експорт ускладнився, а на внутрішньому ринку накопичується непродане зерно. Це тисне на ціни та скорочує надходження коштів до господарств.

"Я очікую перших випадків банкрутства вже навесні. Грошей надходить дедалі менше. Українські експортери й фермери відчувають тиск з усіх боків", — сказав Вадатурський

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у аграріїв станом на 1 жовтня залишалося близько $2 млрд власних коштів, а до початку 2027 року, за прогнозом міністра агрополітики Тараса Висоцького, вільного залишку на рахунках уже не буде.

За оцінкою НБУ, через російську блокаду портів агросектор втратить $4,6 млрд експортних надходжень у другому півріччі 2026 року.

Базовий прогноз Нацбанку передбачає продовження блокади й у першій половині 2027 року, а також втрату частини агропродукції через тривале зберігання.