Посилення обстрілів змусило ІТ-компанії перебудувати роботу – ЗМІ

Через посилення обстрілів українських міст, зокрема Києва, низка ІТ-компаній переглянула формат роботи: роботодавці готуються до зими і готові тимчасово релокувати працівників.

Про це йдеться у публікації DOU.

Так, після того, як київський офіс ІТ-компанії ЕРАМ постраждав від російського обстрілу, його тимчасово закрили. Співробітники працюють у гібридному форматі, тож робочі місця перенесли.

У компанії Maklai, хаб якої теж постраждав від обстрілу, працівників закликали утриматись від відвідування офісу.

"Є компанії, які скасували ліміти на роботу з дому. Наприклад, в appflame (де працює близько 500 співробітників), офісні працівники раніше могли взяти 50 днів віддаленої роботи на рік. Однак через посилення обстрілів цей ліміт прибрали — до кінця зими кількість днів роботи з дому буде безлімітною", – пише DOU.

Співробітники, які працюють віддалено, також можуть користуватися офісом безлімітною кількістю днів упродовж зимового періоду (до цього було обмеження — 4 дні на місяць), розповіли у компанії.

Гібридний графік скасували і в компанії Jooble. Через обстріли відвідування офісу зробили не обов'язковим, команда нині працює переважно віддалено.

"Водночас офіси в Києві, Луцьку та Варшаві залишаються відкритими. Можна прийти, попрацювати, зарядити техніку, зігрітися й поїсти, а в Києві та Луцьку ще й переночувати разом із родиною", — зазначили у компанії.

Деякі компанії розглядають тимчасовий переїзд співробітників як один зі сценаріїв на зиму. Роботодавці не наполягають на релокації та залишають працівникам можливість працювати віддалено, пише DOU.

Ciklum уже фінансово допомагала співробітникам із півдня та сходу України релокуватися. Тепер аналогічна підтримка може знадобитися працівникам у Києві, які зможуть переїхати у західні області України або країни, де компанія має delivery-центри.

Інша компанія, SAP Ukraine, ще з 2023 року має програму тимчасової релокації у західні регіони України, а останніми днями зафіксувала зростання попиту на неї на 50%.

В appflame, натомість, релокація є опційним варіантом. Компанія готова допомагати з переїздом, житлом і транспортом. Для тих, хто міркує про переїзд за кордон, у нас є офіси в Лондоні та Лімасолі, а також коворкінг у Варшаві. В Україні можуть організувати робочі місця у Львові, а в інших містах — якщо буде запит із боку команди.

Компанії також враховують досвід попередніх зим і готують офіси до можливих тривалих блекаутів. Так, у Ciklum усі українські локації вже мають генератори, резервне живлення, кілька незалежних каналів інтернету, автономне опалення, запаси води та укриття.

В київський офіс appflame додатково підготували запаси води, їжі, батарейок і медичних засобів. Також підготували комплекти для перебування в укритті — каремати, спальники та розкладні стільці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.

Українські компанії від централізованої логістики переходять до децентралізованої моделі, віддаючи перевагу складам до 2000 квадратних метрів, але найближчі місяці буде дефіцит складських площ.