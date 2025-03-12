Porsche потеряла треть прибыли в 2024 году: причины

Компания Porsche оставит дивиденды за 2024 год на уровне прошлого года, хотя ее чистая прибыль сократилась на 30,4%.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что производитель люксовых авто объясняет это ростом расходов и падением спроса в Китае.

Из-за "постоянно сложной среды" Porsche снизила среднесрочный целевой показатель рентабельности до 15-17% против предыдущих 17-19%.

Кроме того, компания сокращает штат - в 2024 году планируют уволить 2 000 сотрудников в дополнение к ранее объявленным 1 900. Во второй половине года Porsche начнет переговоры с профсоюзами о дальнейших сокращениях.

В прошлом месяце акции компании потерпели рекордное падение после предупреждения, что рентабельность в 2025 году составит лишь 10-12% из-за снижения прибыли на 800 млн евро. Это стало следствием возвращения к выпуску моделей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Porsche также борется со снижением продаж в Китае, своем крупнейшем рынке, где они упали на 28%. Как и материнская компания Volkswagen, автоконцерн пытается сократить расходы, чтобы достичь долгосрочной рентабельности в 20%.

Напомним:

Семья миллиардеров, которая контролирует Volkswagen и Porsche, планирует расширить портфель инвестиций, чтобы уменьшить зависимость от автомобильного бизнеса, который сталкивается с трудностями.

Операционная прибыль Volkswagen в 2024 году снизилась на 15% - до 19,1 млрд евро, тогда как в 2023-м она составляла 22,5 млрд евро.

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche AG сообщил о падении продаж в Китае на 28% в 2024 году, поскольку устойчивая слабость крупнейшего автомобильного рынка мира ударила по немецким автопроизводителям.