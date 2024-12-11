В Україні зріс попит на гібридні автівки: найпопулярніші моделі листопада
У листопаді 2024 року автопарк України поповнили майже 1,8 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 5% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 66%, проти 59% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (194 од.)
Другий результат у AUDI Q8 (82 од.)
Третій за популярністю - TOYOTA Camry (72 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (47 од.)
Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (38 од.) та KIA Niro (36 од.).
Нагадаємо:
У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%.