Попит на електромобілі в Україні впав на 13%
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У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3597 шт. (нових – 669 шт., уживаних – 2928 шт.).
Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили (в одиницях авто):
- HONDA M-NV - 99;
- BYD Song Plus - 86;
- ZEEKR 001 - 73;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 71;
- AUDI Q4 e-tron - 35.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 384;
- TESLA Model 3 - 301;
- TESLA Model Y - 298;
- HYUNDAI Kona Electric - 194;
- KIA Niro EV - 156.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.