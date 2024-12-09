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Попит на електромобілі в Україні впав на 13%

Артур Крижний — 9 грудня, 09:58
Попит на електромобілі в Україні впав на 13%
Getty Images

У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 3597 шт. (нових – 669 шт., уживаних – 2928 шт.).

Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили (в одиницях авто):

  • HONDA M-NV - 99;
  • BYD Song Plus - 86;
  • ZEEKR 001 - 73;
  • VOLKSWAGEN iD.4 - 71;
  • AUDI Q4 e-tron - 35.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 384;
  • TESLA Model 3 - 301;
  • TESLA Model Y - 298;
  • HYUNDAI Kona Electric - 194;
  • KIA Niro EV - 156.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

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