В Україні зростає попит на електрокари, гібридні та дизельні авто
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У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Утім, їхня ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.
Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.
Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%.
При цьому автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто – Mazda CX5;
- дизельні – Renault Duster;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- електро – Volkswagen ID.4;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо:
У грудні 2024 року лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.