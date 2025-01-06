В Україні зростає попит на електрокари, гібридні та дизельні авто

У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Утім, їхня ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.

Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%.

При цьому автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто – Mazda CX5;

дизельні – Renault Duster;

гібридні – Toyota RAV-4;

електро – Volkswagen ID.4;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо:

У грудні 2024 року лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати RENAULT Duster.