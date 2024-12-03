Показники української металургії покращуються: завдяки чому

Завдяки роботі морського коридору металургійна галузь за підсумками року покращить показники виробництва порівняно з 2023 роком. Але це зростання буде незначним.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі-Україна повідомив президент Асоціації металургів і гірників України Олександр Каленков, передає Укрінформ.

"Останній рік ми показуємо деяке зростання по наших підприємствах. У підсумку, я думаю, ми вийдемо на показник у 7,2-7,3 млн т сталі у 2024 році. Нагадую, що минулого року в Україні було вироблено 6,2 млн т сталі. Тож зростання до 7,3 млн - це небагато", - сказав Каленков.

Він зауважив, що покращення показників виробництва насамперед пов’язано із роботою морського коридору, який дозволив наприкінці минулого року повернутися до експорту металургійної продукції, зупиненого від початку повномасштабного вторгнення.

"У нас експортно-орієнтована галузь, ми експортуємо понад 80% своєї металургійної продукції та більше 50% залізорудної сировини. І переважна більшість експорту - близько 80% - завжди йшло морем. Тому завдяки роботі морського коридору ми змогли трохи поліпшити ситуацію з виробництвом. Але з показниками довоєнного періоду воно не співставне", - додав голова асоціації.

Так, наприклад, у 2008 році вітчизняні металургійні підприємства виробили рекордні майже 42 млн т сталі. У 2013 році, перед початком війни, цей показник склав 32 млн т. У середньому щорічне виробництво сталі у період до повномасштабного вторгнення становило 21-22 млн т.

"На початку 2022 року галузь зазнала нищівного удару, і за підсумками того року ми отримали 6 млн т, хоча перші місяці ще працювали підприємства у Маріуполі", - зауважив Каленков.

Увесь минулий рік металургійні заводи на підконтрольній території працювали менш як на 50% своєї довоєнної потужності.

"Останні три роки ми живемо у режимі виживання. Для нас важливо підтримувати обсяги виробництва, щоб зберегти трудові колективи і працюючі підприємства. Ми давно не сподіваємось на жодні прибутки, всі наші підприємства працюють із величезними збитками", - сказав експерт.

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Нагадаємо:

Металургійні підприємства України у жовтні порівняно з вереснем 2024 року скоротили виробництво сталі на 1% та металопрокату на 12,2%.