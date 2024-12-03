Показатели украинской металлургии улучшаются: благодаря чему

Благодаря работе морского коридора металлургическая отрасль по итогам года улучшит показатели производства по сравнению с 2023 годом. Но этот рост будет незначительным.

Об этом во время брифинга в Медиацентре-Украина сообщил президент Ассоциации металлургов и горняков Украины Александр Каленков, передает Укринформ.

"Последний год мы показываем некоторый рост по нашим предприятиям. В итоге, я думаю, мы выйдем на показатель в 7,2-7,3 млн т стали в 2024 году. Напоминаю, что в прошлом году в Украине было произведено 6,2 млн т стали. Так что рост до 7,3 млн - это немного", - сказал Каленков.

Он отметил, что улучшение показателей производства прежде всего связано с работой морского коридора, который позволил в конце прошлого года вернуться к экспорту металлургической продукции, остановленного с начала полномасштабного вторжения.

"У нас экспортно-ориентированная отрасль, мы экспортируем более 80% своей металлургической продукции и более 50% железорудного сырья. И подавляющее большинство экспорта - около 80% - всегда шло морем. Поэтому благодаря работе морского коридора мы смогли немного улучшить ситуацию с производством. Но с показателями довоенного периода оно не сопоставимо", - добавил глава ассоциации.

Так, например, в 2008 году отечественные металлургические предприятия произвели рекордные почти 42 млн т стали. В 2013 году, перед началом войны, этот показатель составил 32 млн т. В среднем ежегодное производство стали в период до полномасштабного вторжения составляло 1-22 млн т..

"В начале 2022 года отрасль получила сокрушительный удар, и по итогам того года мы получили 6 млн т, хотя первые месяцы еще работали предприятия в Мариуполе", - заметил Каленков.

<Весь прошлый год металлургические заводы на подконтрольной территории работали менее чем на 50% своей довоенной мощности.

"Последние три года мы живем в режиме выживания. Для нас важно поддерживать объемы производства, чтобы сохранить трудовые коллективы и работающие предприятия. Мы давно не надеемся ни на какие прибыли, все наши предприятия работают с огромными убытками", - сказал эксперт.

Напомним:

Металлургические предприятия Украины в октябре по сравнению с сентябрем 2024 года сократили производство стали на 1% и металлопроката на 12,2%.