В складі поїзда "Київ-Ужгород" з'явиться дитячий вагон: яка вартість квитка

З 18 березня в складі поїзда №81/82 "Київ-Ужгород" з'явиться дитячий вагон.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відкриваємо продаж квитків на восьмий дитячий вагон Укрзалізниці! Цей вагон стане в склад поїзда №81/82 Київ - Ужгород вже з 18 березня, продаж квитків зі спеціальним маркуванням "дитячий" - вже відкрито в застосунку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що традиційно вагон обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми. В УЗ підкреслили, що як і попередні 7 вагонів, цей - ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років.

В застосунку "Укрзалізниці" зазначено, що вартість квитка в дитячий вагон становить 745 грн.

Читайте також: Дитячий вагон від "Укрзалізниці": чим він особливий та які умови пропонує