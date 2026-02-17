Податкова фіксує скорочення блокування податкових накладних

Станом на сьогодні частка податкових накладних реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1%.

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

"Ще рік тому – це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні 99,9% податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції.

Станом на сьогодні частка податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1 %. На початок 2025 року цей показник становив 0,76 %.

Карнаух нагадала, що рік тому в кожному регіоні ДПС запроваджено консультаційні центри з питань зупинення податкових накладних.

"Це було принципове рішення. Щоб блокування не викликало паніку у бізнесу, щоб завжди була можливість отримати чіткий алгоритм, що ж робити далі і як виправити ситуацію. Щоб комунікація стала швидшою, а рішення — зрозумілішими", – зазначила вона.

За її словами, це і є сервісний підхід.

Також Карнаух повідомила, що кількість платників, включених до переліку ризикових

скоротилася на 8,1 тисячі. На сьогодні їх кількість – 12,8 тисячі.

"Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх", – додала голова ДПС.

Нагадаємо:

У липні 2025 року Державна податкова служба повідомила, що в Україні з початку 2025 року кількість заблокованих податкових накладних та ризикових підприємств скоротилася вдвічі.

У травні 2024 року уряд доручив Міністерству фінансів, Держаудитслужбі та Державній податковій службі протягом 6 місяців провести аудит системи блокування податкових накладних.