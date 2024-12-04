Початкова ціна продажу одного з найбільших ТЦ Дніпра впала на 140 мільйонів

Приватбанк вчергове спробує продати один з найбільших ТЦ Дніпра – «Приозерний». Початкову ціну продажу знизили майже на 141 млн грн, до 289,3 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні банку 4 грудня.

Попередні спроби були невдалими.

Продаж ТЦ «Приозерний» відбувається в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості банку за прозорою та відкритою процедурою в системі електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»).

Провести електронні торги заплановано на 20 грудня 2024 року. Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (14,5 млн грн), який буде зараховано до ціни продажу.

Нагадаємо:

Збудований у 2009 році «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 000 кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

У кінці липня цього року Приватбанк виставив на продаж через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ") ТЦ "Приозерний" у Дніпрі з початковою ціною 430 млн грн.

"ПриватБанк успішно відстояв у судах право власності на ТЦ "Приозерний", який було передано на баланс банку в якості забезпечення за кредитами ще до націоналізації банка" - розповідали в пресслужбі банку.

Раніше Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відхилив касаційну скаргу ТОВ "Місія-1", яку пов'язують з колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, та залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими було підтверджено законність набуття права власності держбанку на торговельний центр "Приозерний".

У 2016 році Приватбанк в рахунок погашення кредитної заборгованості набув право власності на торговельний центр. На момент набуття банком права власності на ТЦ його вартість становила понад 778 млн грн.

У жовтні 2024 року на черговому етапі продажу через OpenMarket (ДП "СЕТАМ") початкову ціну продажу одного з найбільших торговельних центрів Дніпрі "Приозерний" знижено майже на 80 млн грн від початкової ціни на перших торгах - від 430 млн грн до 352,7 млн грн.