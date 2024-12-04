Начальная цена продажи одного из крупнейших ТЦ Днепра упала на 140 миллионов

Приватбанк в очередной раз попытается продать один из крупнейших ТЦ Днепра - "Приозерный". Начальную цену продажи снизили почти на 141 млн грн, до 289,3 млн грн.

Об этом говорится в сообщении банка 4 декабря.

Предыдущие попытки были неудачными.

Продажа ТЦ "Приозерный" происходит в рамках программы реализации неоперационной недвижимости банка по прозрачной и открытой процедуре в системе электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

Провести электронные торги запланировано на 20 декабря 2024 года. Гарантийный взнос для участия: 5% от начальной цены продажи имущества (14,5 млн грн), который будет зачислен в цену продажи.

Напомним:

Построенный в 2009 году "Приозерный" является третьим по площади торговым центром в Днепре (более 32 000 кв. м) и имеет шесть наземных этажей, а также подземный, где расположен паркинг и может быть обустроено укрытие для пребывания во время воздушной тревоги.

В конце июля этого года Приватбанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ") ТЦ "Приозерный" в Днепре с начальной ценой 430 млн грн..

"ПриватБанк успешно отстоял в судах право собственности на ТЦ "Приозерный", который был передан на баланс банка в качестве обеспечения по кредитам еще до национализации банка" - рассказывали в пресс-службе банка.

Ранее Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил кассационную жалобу ООО "Миссия-1", которую связывают с бывшими владельцами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми была подтверждена законность приобретения права собственности госбанка на торговый центр "Приозерный".

В 2016 году Приватбанк в счет погашения кредитной задолженности приобрел право собственности на торговый центр. На момент приобретения банком права собственности на ТЦ его стоимость составляла более 778 млн грн.

В октябре 2024 года на очередном этапе продажи через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") начальную цену продажи одного из крупнейших торговых центров Днепре "Приозерный" снижено почти на 80 млн грн от начальной цены на первых торгах - от 430 млн грн до 352,7 млн грн.