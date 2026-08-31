Завод пластику, який пережив знищення у 2022-му, знову зупинився через небезпеку

Завод полімерної продукції "Планета Пластик" в Ірпені Київської області зупинив роботу на невизначений термін через різке загострення безпекової ситуації.

Про це йдеться в офіційній заяві підприємства.

"Життя і здоровʼя кожного працівника є для нас абсолютним пріоритетом", – заявила директор заводу Світлана Струтинська.

Підприємство не уточнило, що саме стало причиною рішення та за яких умов виробництво може бути відновлене.

"Планета Пластик" виробляє полімерну продукцію для сільського господарства, будівельної та інших галузей. Завод розташований в Ірпені на Київщині.

Нагадаємо:

У березні 2022 року внаслідок російських обстрілів Ірпеня завод "Планета Пластик" був розбомблений. За даними Міндовкілля, тоді загорілися основні цехи підприємства.

Після бойових дій підприємство відновило роботу.