Після п'яти років збитків Міжнародна автомобільна федерація отримала прибутки

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) після п'яти років збитків отримала 4,7 млн ​​євро прибутку.

Про це повідомляється на сайті FIA,яка є керівним органом "Формули-1" .

"За результатами 2024 фінансового року Федерація рада повідомити, що досягла стабільного операційного результату в розмірі 4,7 млн ​​євро та операційного доходу в розмірі 182 млн євро", – говориться у повідомленні.

"Операційний результат у розмірі 4,7 млн ​​євро свідчить про значне покращення порівняно з 2023 роком, а зростання операційного доходу склало +26,7 млн ​​євро відповідно +17% у річному обчисленні. Станом на кінець 2024 фінансового року FIA не мала жодної фінансової заборгованості та має здоровий коефіцієнт власного капіталу на рівні 45%", – повідомляє FIA.

Федерація нагадує про значний фінансовий збиток в розмірі -24,0 млн євро у 2021 році, до обрання президента Мохаммеда Бен Сулайєма. "Під новим керівництвом FIA з 2021 року організація пройшла комплексний процес стратегічної трансформації, спрямований на радикальне покращення внутрішніх систем та процесів. Вона зміцнила свої команди, оптимізувала свої робочі методи та перейшла до більш ефективної та фінансово стійкої моделі", – повідомляє FIA.

"Зміцнення фінансового стану FIA виводить організацію з п'ятирічного періоду суттєвих операційних збитків, дозволяючи їй надавати послуги світового класу 245 клубам-членам по всьому світу", – говориться у повідомленні.

FIA обіцяє реінвестувати кошти в сім чемпіонатів світу, що проводяться під її управлінням. "FIA, яка є некомерційною організацією, має всі можливості для продовження просування своїх основних цілей, таких як посилення участі широких мас в автоспорті та просування порядку денного сталого розвитку в усіх сферах", – повідомляє FIA.

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Детальніше читайте у статті "Золота "Формула-1": як працює бізнес головних автоперегонів світу".

Раніше повідомлялося, що екскерівник "Формули-1" Берні Екклстоун уникнув в'язниці після того, як визнав себе винним у податковому шахрайстві у зв'язку з приховуванням іноземних активів на 650 млн дол. Британський бізнесмен погодився виплатити понад 800 млн дол компенсації.

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92-річний бізнесмен підтвердив, що у 2015 році не зареєстрував траст у Сінгапурі на 650 млн дол. Екклстоун досяг цивільної угоди з Управлінням з податків і митних зборів Великої Британії (HMRC) про виплату 652,6 млн фунтів (понад 800 млн доларів за нинішнім курсом) за 18 податкових років.