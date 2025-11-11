Українські аграрії засіяли озимими культурами 94,5% прогнозованих площ

Станом на 11 листопада українські аграрії засіяли 6,2 млн га озимих культур, що становить 94,5% від запланованих площ.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, аграрії засіяли 4,5 млн га озимої пшениці, 544,2 млн га озимого ячменю, 1,1 млн га озимого ріпаку й 66,1 млн га озимого жита.

Лідерами за посівами зернових культур є Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. А у Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській областях сівбу вже закінчили.

Озимого ріпаку найбільше засіяли у Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях.

14 областей вже повністю закінчили сівбу.

Нагадаємо:

У кінці вересня Насіннєва організація України прогнозувала на 2026 рік 5,42 млн га засіяних озимих культур, що було б на 4% менше, ніж в минулому сезоні.

Станом на 21 жовтня 2025 року українські аграрії засіяли 4,8 млн га озимих культур.