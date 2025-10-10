Підрядник демонтує цех київського заводу за 121 мільйон гривень

КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" КМДА 7 жовтня за результатами тендеру замовило консорціуму "Промбуд Технолоджи" демонтаж цеху для реконструкції розв’язки за 121,12 млн грн.

Про це пише сайт "Наші гроші".

За п’ять місяців з моменту передачі будівельного майданчика мають демонтувати будівлю цеху №5 АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (свого часу "Більшовик").

Йдеться про цегляні димові труби, прибудову, ливарний та обрубний цехи, склад і корпус із підвалом.

Знесення цеху необхідне для завершення реконструкції розв’язки на перетині проспекту Перемоги із вулицею Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах, тобто Шулявського шляхопроводу, говориться у повідомленні.

Проєкт цієї реконструкції виконало ТОВ "Інжинірингова компанія "Автомагістраль", а експертний звіт видало ДП "НДІпроектреконструкція".

"Роботи оплачуватимуть протягом чотирьох місяців після виконання. Договірна ціна динамічна і не містить ані матеріальних ресурсів, ані коштів на інфляцію та ризики", – повідомляє сайт "Наші гроші", посилаючись на інформацію у системі "Прозорро".

Сайт зазначає, що у 2023 році дирекція вже проводила тендер на демонтаж цеху з очікуваною вартістю 93,38 млн грн. Тоді переможцем стало ТОВ "Мостицький 2" із ціною 91,14 млн грн, але згодом той договір розірвали за згодою сторін на виконання висновку Держаудитслужби.

"Нинішній тендер із вищою на чверть очікуваною вартістю 126,33 млн грн оголосили ще у кінці грудня 2024 року", – говориться у повідомленні.

На нього прийшло п’ятеро учасників.

ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво" пропонувало 80,56 млн грн, ТОВ "Укрспецсервіс" – 99,80 млн грн, ПП "Інженерно-виробничий центр "Вектор" – 121 121 120,94 грн, консорціум "Промбуд Технолоджи" – 121 121 121,00 грн, а ТОВ "Універсал Пром Трейд" – 126,07 млн грн.

Остаточно консорціум обрали переможцем у червні, а договір з ним уклали у жовтні.

Київський консорціум "Промбуд Технолоджи" створений у грудні 2024 року, за два тижні до оголошення нинішнього тендеру. В інших закупівлях участі не брав.

Його учасниками є: ТОВ "Д-Групп Констракшн" київське й ТОВ "Будівельна компанія "Аурум".

За даними аналітичної системи "YouControl", зараз фірма "Д-Групп Констракшн" зареєстрована у Дніпрі, але до лютого 2025 року мала адресу в Вінниці.

До 2023 року тоді ще київська фірма належала Володимиру Лященку, а до того – сейшельському офшору "Сонберг Лтд", кінцевим бенефіціаром через який значився громадянин Панами Девс Докфор. Ще раніше засновником фірми був Ігор Микитюк.

У 2019 році "Д-Групп Констракшн" узяла підрядів КП "Боярка-Водоканал" на прокладання труб на 433 тис грн. А у виконаних проєктах на її сайті вказано будівництво Подільського моста, а саме монтаж дощової каналізації та кабельних мереж, монолітні й пальові роботи, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2022 році Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом оцінювачам, які нібито занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на понад мільярд гривень під час його приватизації.

Цього року єдиний майновий комплекс державного підприємства "Київський автомобільний ремонтний завод" продали на аукціоні за 123,3 млн грн. Але наприкінці травня ФДМУ повідомив, що "Київський автомобільний ремонтний завод" продали за 310 млн грн