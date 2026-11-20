Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 20 листопада було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey, яка виготовляє торти, тістечка та інші кондитерські вироби.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Виробниче приміщення зазнало значних пошкоджень, повідомили в компанії. На опублікованому відео видно сліди пожежі, значна частина будівлі зруйнована, зазначили у асоціації.

"Бізнес по-українськи. Сьогодні він є, завтра немає. Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить", — йдеться у дописі Milfey в Instagram.

Milfey — українська кондитерська компанія, що спеціалізується на виробництві тортів, тістечок та інших кондитерських виробів, зокрема для кав'ярень та закладів громадського харчування.

Нагадаємо:

Протягом ночі 20 листопада росіяни неодноразово атакували Київ балістикою, внаслідок чого у трьох районах столиці горіли будівлі та був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок нічної балістичної атаки росіян на столицю були пошкоджені Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний мости, рух через Подільський частково обмежили.