Полиция впервые расследует дело в отношении потенциального управляющего арестованных активов

Полиция начала расследование в отношении ООО "Украина группа развития и консалтинга", которое пыталось стать управителем арестованных активов россиянина Ильи Александрова.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Как говорится в сообщении, компания подала недостоверные документы для участия в тендере АРМА на управление имуществом трех предприятий: ООО "Ромерм", ООО "Ермром" и ООО "Ермак Голд". 15 января тендер признали несостоявшимся.

"Украина группа развития и консалтинга" дважды обжаловало в Антимонопольном комитете действия АРМА, в результате чего процедура задержалась на два месяца. А когда агентство получило доступ к документам компании, то оказалось, что они недостоверны или содержат ложные сведения.

После обнаружения фальшивых документов АРМА обратилось в полицию, которая открыла уголовное производство по двум статьям: служебный подлог (ст. 366 УКУ), присвоение/растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.4 ст. 191 УКУ).

Это был первый случай в практике АРМА, когда потенциальный управляющий активов стал фигурантом уголовного производства из-за фальсификации документов.

Напомним:

В январе 2023 года детективы Бюро экономической безопасности передали АРМА корпоративные права предприятия и комплекс по производству замороженных полуфабрикатов площадью более 4 тысяч кв.м., которые принадлежат россиянину, на сумму более 350 миллионов гривен.

Сообщалось, что группа "Продукты Ермолино" зарегистрирована на российское ООО "Инвест Альянс" бизнесмена Ильи Александрова.

В начале 2024 года Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило конкурс на управителя для арестованного завода полуфабрикатов "Ермолино".