Первое легальное казино из Intercontinental Kyiv должно уплатить государству 187 млн долга

Хозяйственный суд Киева взыскал в пользу госбюджета с ООО "Биллионаре казино компани" владельца Favbet Андрея Матюхи 176,16 млн грн задолженности по плате за лицензии на проведение азартных игр, а также 11,05 млн грн инфляционных потерь и 3% годовых.

О свидетельствует решение суда от 24 ноября.

В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала "Биллионаре казино компани" сроком на 5 лет:

лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино

4 лицензии на игорный стол с кольцом рулетки

12 лицензий на игорный стол

лицензию на 50 игровых автоматов.

По утверждениям КРАИЛ и прокурора, "Биллионаре казино компани" не выполнило требование постановления Кабмина, выдоного после начала полномасштабной войны. Согласно документу, казино должно было оплатить ежегодные платежи за лицензии за каждый год ее действия по 03.04.2023. Но "Биллионаре казино компани" этого не сделало.

Один из аргументов казино касалось того, что оно остановило работу, закрыло игорное заведение и 31.03.2023 подало заявление об аннулировании лицензии.

Однако, суд отклонил этот довод, отметив, что он не опровергает обязанность уплатить ежегодные платежи в соответствии с требованиями ст. 49 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В итоге суд взыскал с казино 176,16 млн грн задолженности по плате за лицензии, 5,25 млн грн инфляционных расходов и 4,68 млн грн 3% годовых.

Как ранее сообщал организатор азартных игр, в 2021 в пятизвездочном отеле "InterContinental-Kyiv" начало работу первое в столице легальное казино. Игорное заведение премиального уровня, расположенное в историческом центре Киева, называется "Billionaire Casino". В пяти залах расположено 16 игровых столов и 50 слотов, общая площадь - 507 кв м..

Первую в Украине лицензию для открытия наземного казино в Киеве получила компания ООО "Биллионаре казино компани".

Сейчас действует сайт "Billionaire Casino". В то же время на нем указано не ООО "Биллионаре казино компани", а ООО "Фавбет вип казино", которое получило лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино 20.11.2023 года (выдана на основании решения КРАИЛ от 18.09.2023).

В настоящее время учредителем "Биллионаре казино компани" указан Алексей Кожухарь. До 2023 года собственником был основатель группы компаний FAVBET Андрей Матюха.

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал в пользу госбюджета 17 млн грн с ООО "Фан гейм" (совладелицей является руководительница Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Тамара Голубчик), которое не уплатило за лицензии на проведение азартных игр.