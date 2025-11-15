"Пакунок школяра": Мінсоцполітики закриває прийом заяв

Прийом нових заяв за державною програмою "Пакунок школяра" припиняється, 15 листопада 2025 року — останній день, щоб оформити заяву на допомогу.

Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"За умовами державної програми "Пакунок школяра", 15 листопада 2025 року — останній день, щоб оформити заяву на допомогу. Після цієї дати прийом нових заяв припиняється, але опрацювання вже поданих заяв продовжиться", – говориться у повідомленні.

Йдеться про одноразову допомогу родинам першокласників у розмірі 5000 грн, яку можна витрачати на все необхідне для навчання – канцелярію, книги, дитячий одяг та взуття.

"Зважаючи на те, що сьогодні субота та вихідний день, єдиний спосіб подати заяву — скористатися застосунком Дія. Щоб оформити її онлайн, потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП)", – зазначили у відомстві.

"Кошти надходять на Дія.Картку — розраховуватися нею можна безготівково у фізичних чи інтернет-магазинах. Кошти потрібно використати протягом 180 днів", – нагадує міністерство.

"Бюджет програми сягає 1,22 млрд гривень. На сьогодні вона виконана на 84% — загальна сума виплат перевищила мільярд гривень і надана майже 202 тисячам родин. Вони вже використали понад 730 млн гривень на усі товари", – зазначено у повідомленні.

