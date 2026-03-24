Kernel виграв апеляцію у Люксембурзі щодо законності 216 мільйонів нових акцій

Kernel виграв четвертий суд у Люксембурзі

Апеляційний суд Люксембургу услід за судом першої інстанції відхилив вимоги міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A., холдингової компанії "Кернел", призупинити рішення ради директорів компанії щодо збільшення акціонерного капіталу.

Про це йдеться у повідомлені "Кернел" на Варшавській фондовій біржі 23 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про збільшення акціонерного капіталу, проведеного у серпні-вересні 2023 року, які передбачали випуск 216 млн нових акцій.

У пресрелізі Kernel від 24 березня зазначається, що позивачі через суд намагалися терміново призупинити результати докапіталізації на $60 млн, однак суд постановив, що підстав для блокування рішень компанії немає.

"Кернел" зазначає, що це вже четверте поспіль судове рішення на її користь у справах, порушених тією ж групою міноритарних акціонерів.

Апеляційний суд Люксембургу 13 березня відхилив скаргу міноритарних акціонерів Kernel Holding S.A., повністю залишивши у силі рішення суду першої інстанції від 27 листопада 2024 року.

Тоді позивачі намагалися оскаржити та призупинити рішення річних загальних зборів акціонерів від 11 грудня 2023 року, що стосувалися, серед іншого, затвердження річної звітності компанії, подовження повноважень директорів компанії, та призначення аудитора.

Kernel є найбільшим експортером агропродукції. Андрій Веревський через компанію Namsen Limited володіє 95,06% акцій Kernel. Міноритарні акціонери володіють 4,94%.