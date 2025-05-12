Объем гривневых средств в банках вдвое больше показателя накануне вторжения - НБУ

Объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках за апрель вырос на 3,3%, на счетах юридических лиц - на 1,5%.

Такие оперативные данные сообщает в своем телеграмм-канале Национальный банк Украины.

С начала года объем гривневых средств населения на счетах в банках в соответствии с оперативными данными вырос на 3,8%, на счетах юридических лиц - на 0,6%, сообщает НБУ.

По состоянию на начало мая объем гривневых средств клиентов в банках превышает 1,9 трлн грн, что вдвое больше показателя накануне полномасштабного вторжения.

НБУ сообщает, что банки и дальше со значительным запасом выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, имея достаточные объемы высококачественных ликвидных активов.

"Поэтому в этом году повторяется тенденция, которая наблюдалась и в довоенные времена, когда из-за сезонных факторов поступления на счета клиентов растут в конце календарного года и сокращаются в начале следующего. Однако это сокращение довольно быстро компенсируется и не имеет ощутимого влияния на состояние ликвидности банковской системы", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что за 2024 год сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт выросла на 37% - до 1,1 млрд гривен.

В частности, выросла средняя сумма одной незаконной операции на 39% по сравнению с 2023 годом (с 3 065 гривен в 2023 году до 4 247 грн в 2024 году).

В то же время количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) - до 270 тыс.

Также сообщалось, что по состоянию на 1 мая международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 46,68 млрд долларов. В апреле они выросли на 10,2%.

Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой, - наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Нацбанком на валютном рынке.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.

По данным регулятора, объем NPL за первый квартал сократился на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, или на 2,7%. Тенденция его постепенного уменьшения продолжается с начала 2023 года.