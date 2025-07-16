Обмеження акаунтів на Upwork: Мінцифри просить розібратися СЕО компанії

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє у Telegram.

"Отримуємо запити від українських фрилансерів щодо обмеження акаунтів на Upwork. Навіть після верифікації даних платформа блокує акаунти українців без можливості подати апеляцію", – говориться у повідомленні.

Міністерство звернулися до СЕО Upwork Хайдена Брауна з проханням проаналізувати всі кейси та переглянути процеси перевірки.

"Upwork — одна з найбільших фриланс-платформ у світі. І для тисяч українців вона стала основним джерелом доходу в умовах повномасштабного вторгнення", – зазначає Мінцифри.

"Очікуємо на швидку реакцію та вирішення проблеми від Upwork", – говориться у повідомленні.

Upwork — це найбільша біржа праці, що обʼєднує мільйони компаній із незалежними фахівцями. Там є замовлення у сфері програмування, дизайну, маркетингу, бізнес-аналізу тощо. На сайті платформи сказано, що Україна — один із провідних ринків фриланс-проєктів на Upwork.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що щонайменше 150 українських фрилансерів, які використовують глобальний майданчик Upwork для пошуку роботи, були заблоковані. І деякі з них отримали довічний бан без можливості подати апеляцію.

Upwork повідомив, що знає про проблему блокування акаунтів українських користувачів та перевіряє інформацію про постраждалих.

Зазначається, що доступ до акаунту може бути обмежений через підозру, що користувач перебуває на території, на яку поширюються географічні санкції

Раніше також повідомлялося, що найбільша фріланс-біржа Upwork заблокувала акаунти користувачів із Росії та Білорусі.

7 березня глобальний майданчик з пошуку роботи Upwork заявив, що призупиняє роботу в РФ та Білорусі. Усі старі профілі росіян та білорусів зникли з пошуку. Компанія попередила, що до 1 травня 2022 року всі активні контракти мають бути завершені.

Раніше повідомлялося, що за даними сервісу фрилансу в Україні Freelancehunt, з початком війни понад 250 тис українців перейшли працювати на фриланс, постійно чи частково. Повномасштабне вторгнення, як і коронавірус стали каталізаторами росту популярності фрилансу.