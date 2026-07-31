Новини 31 липня: продаж Gulliver

Про Близький схід: удар дрона, який пошкодив два газові танкери в Єгипті, посилив ризики для Суецького каналу та трубопроводу SUMED – маршруту, яким до 5 млн барелів нафти на добу можуть обходити майже заблоковану Ормузьку протоку.

Про "Нову пошту": унаслідок російського удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області поранені восьмеро людей. Троє з них перебувають у реанімації.

Про бензин в РФ: Російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.

Про Gulliver: Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення продати торгівельно-офісний комплекс Gulliver у Києві.

Ексклюзиви ЕП:

Пірати Червоного моря. Як криза в Ємені та Сомалі підриває ключовий морський маршрут

Після відновлення війни США з Іраном за контроль над Ормузом битву за ще одну ключову протоку почали іранські проксі – хусити. У регіоні також активізувалися сомалійські пірати. Що відбувається?

Дедлайн для бронювання, пенсії без довідок та безпечна косметика: що зміниться в серпні

Що чекає українців протягом наступного місяця?