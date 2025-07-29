Новини 29 липня: болгарські реактори, готівковий обіг монет

Про що говорили сьогодні?

Про Болгарію: Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів ВВЕР-1000 для енергоблоків Хмельницької АЕС.

Про Нацбанк: Національний банк розглядає можливість поступово вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок.

Про нафту: Ціни на нафту знизилися на тлі невизначеності щодо світових економічних перспектив після торговельної угоди між США та ЄС, а також очікування інвесторами рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

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