FT: багатомільярдна угода Трампа з ЄС щодо нафти та газу – це "фантазії"

Обіцянка Брюсселя купити енергоресурсів на $750 млрд у рамках нової торгової угоди між США та ЄС є неможливою для виконання і базується на "фантастичних" цифрах, попереджають експерти, хоча виробники зазначають, що це може стимулювати продажі.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Угода, оголошена президентом Дональдом Трампом і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, вимагає від європейських компаній купити на $250 млрд американської нафти, природного газу та ядерних технологій протягом кожного з наступних трьох років.

Аналітики були здивовані цією метою, яка передбачає рішення компаній, що належать акціонерам, в континенті, який також намагається декарбонізувати свою економіку.

"Навіть якщо Європа і захоче збільшити імпорт, я не знаю, яким чином ЄС звернеться до цих компаній і скаже їм купувати більше американської енергії", — сказав Мэтт Сміт з енергетичної консалтингової компанії Kpler.

Цифри були "фантастичними", додав він. "Компанії підзвітні своїм акціонерам і мають обов'язок купувати найдешевшу сировину".

Оголошення в неділю поставило енергетику в центр торгової угоди, яку Трамп назвав однією з найважливіших у історії, що дозволило уникнути майбутньої митної війни між двома найбільшими економіками світу.

Трамп хвалив еру "енергетичної домінації" США, засновану на "розблокуванні" видобутку викопних видів палива, хоча видобуток у продуктивному секторі сланцевої нафти та газу сповільнився з того часу, як він повернувся до Білого дому.

Акції американських енергетичних компаній зросли в понеділок після оголошення угоди з ЄС, яка може підтримати експорт природного газу в зрідженому вигляді та нафти, що вже виграв від зусиль Європи з обмеження російських енергетичних поставок.

Однак захоплення ринків швидко зникло, оскільки реалії плану Трампа, який був не дуже конкретний, крім загальної цифри, почали ставати зрозумілими.

Минулого року ЄС імпортував енергоресурсів на суму понад $435,7 млрд — але поставки викопного палива з США становили лише $75 млрд.

Брюссель все ще має план повністю припинити закупівлю російського газу до 2028 року, включаючи зріджений газ, що відкриває ще одну прогалину для американських експортерів.

Проте аналітики стверджують, що мету $250 млрд буде неможливо досягти, забезпечивши при цьому прагнення Європи — і Трампа — отримувати дешеві та безпечні постачання енергії.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.

Глобальні фондові індекси зросли, а євро зміцнився після торгової угоди між США та ЄС, яка підвищила настрій на ринку та внесла певну ясність у тиждень важливих політичних зустрічей Федеральної резервної системи США та Банку Японії.