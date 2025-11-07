Нові легковики в Україні: які моделі найчастіше обирають населення та бізнес
У жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.
Про це свідчать дані Укравтопром.
Йдеться, що у порівнянні з жовтнем 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.
Як йдеться в дослідженні, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 431 од.;
2. BYD Song Plus - 382 од.;
3. TOYOTA RAV-4 - 296 од.;
4. BYD Leopard 3 - 247 од.;
5. HYUNDAI Tucson - 207 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1. RENAULT Duster - 316 од.;
2. KGM Musso Grand - 131 од.;
3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 105 од.;
4. TOYOTA RAV-4 - 88 од.;
5. VOLKSWAGEN Touareg - 84 од.
Нагадаємо:
За підсумками жовтня в десятку найпопулярніших авто серед українців в черговий раз потрапили лише кросовери.