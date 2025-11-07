Нові легковики в Україні: які моделі найчастіше обирають населення та бізнес

У жовтні український автопарк поповнили майже 7,8 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 71% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 29% придбали юрособи.

Про це свідчать дані Укравтопром.

Йдеться, що у порівнянні з жовтнем 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 60%, а у корпоративному зменшились на 5%.

Як йдеться в дослідженні, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 431 од.;

2. BYD Song Plus - 382 од.;

3. TOYOTA RAV-4 - 296 од.;

4. BYD Leopard 3 - 247 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 207 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 316 од.;

2. KGM Musso Grand - 131 од.;

3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 105 од.;

4. TOYOTA RAV-4 - 88 од.;

5. VOLKSWAGEN Touareg - 84 од.

Нагадаємо:

За підсумками жовтня в десятку найпопулярніших авто серед українців в черговий раз потрапили лише кросовери.