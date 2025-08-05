"НоваПей Кредит", дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova, яка є емітентом облігацій NovaPay, збільшила чистий прибуток.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна.

У другому кварталі 2025 року отримала 19,80 млн грн чистого прибутку, що на 8,2% більше за показник другого кварталу 2024 року.

Згідно зі звітом компанії на її сайті, валовий прибуток за цей період зменшився на 5,3% – до 23,75 млрд грн, тоді як виручка зросла у 2,4 раза – до 125,78 млн грн.

В цілому за перше півріччя цього року "НоваПей Кредит" збільшила чистий прибуток порівняно із першим півріччям минулого року на 52,2% – до 53,92 млн грн, валовий прибуток – на 55,7%, до 70,07 млн грн за зростання виручки в 2,7 раза – до 260,36 млн грн.

Нагадаємо:

Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.