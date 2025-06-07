НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів
Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема були оштрафовані:
- АТ «Таскомбанк» – на 11 млн грн;
- АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;
- ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;
- ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;
- ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;
- ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;
- ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн;
- ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн.
Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.
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