НБУ оштрафував "НоваПей" на 90 мільйонів

Національний банк України оштрафував два банків та шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема були оштрафовані:

- АТ «Таскомбанк» – на 11 млн грн;

- АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;

- ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;

- ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;

- ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;

- ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;

- ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн;

- ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн.

Штрафи були накладені за неналежний контроль за діями клієнтів, ненадання своєчасно та в повному обсязі на запити Національного банку необхідних документів, неналежного застосовування установами у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

Нагадаємо:

Україна має вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу до залучення приватних і міжнародних інвестицій для повоєнного відновлення.