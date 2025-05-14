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"Нова пошта" закриває одне з відділень у Херсоні

Альона Кириченко — 14 травня, 15:50
Нова пошта закриває одне з відділень у Херсоні
Telegram "Нової пошти"

"Нова пошта" закриває відділення №4 у Херсоні на Острові.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що останні три дні ворог щодня обстрілював відділення у районі Корабел артилерією та FPV-дронами. Працівників щоразу рятувала спеціальна капсула життя.

"Тож "Нова пошта" вимушена закрити відділення на Острові. Натомість працюємо над встановленням у районі Корабел поштомату", – йдеться в повідомленні.

У Херсоні також продовжують працювати 16 інших точок сервісу компанії, а поруч із відділенням №4 залишається міцне бетонне укриття, відкрите для всіх 24/7.

Нагадаємо:

9 травня "Нова пошта" вимушено закрила відділення №2 – останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

Нова пошта

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