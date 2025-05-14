"Нова пошта" закриває одне з відділень у Херсоні
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"Нова пошта" закриває відділення №4 у Херсоні на Острові.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що останні три дні ворог щодня обстрілював відділення у районі Корабел артилерією та FPV-дронами. Працівників щоразу рятувала спеціальна капсула життя.
"Тож "Нова пошта" вимушена закрити відділення на Острові. Натомість працюємо над встановленням у районі Корабел поштомату", – йдеться в повідомленні.
У Херсоні також продовжують працювати 16 інших точок сервісу компанії, а поруч із відділенням №4 залишається міцне бетонне укриття, відкрите для всіх 24/7.
Нагадаємо:
9 травня "Нова пошта" вимушено закрила відділення №2 – останнє, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.