Норвегія відкриє у Києві офіс для підтримки свого бізнесу на українському ринку

Норвегія оголосила про намір відкрити у Києві офіс для підтримки норвезького бізнесу.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Метою відкриття офісу є допомога норвезьким компаніям, зацікавленим у відновленні України, встановити звʼязки з українським державним та приватним сектором.

Гетманцев зазначив, що за девʼять місяців 2024 року експорт української товарної продукції до Норвегії склав 25 млн дол (0,1% від загального обсягу), а постачання норвезької продукції в Україну – 249 млн дол (0,6% від загальних обсягів імпорту).

Він додав, що останнім часом кілька держав вже оголосили про аналогічні наміри, а деякі вже реалізували їх.

Гетманцев наголосив, що останнім часом Норвегія прийняла низку важливих рішень для розширення двостороннього співробітництва, зокрема щодо збільшення обсягів підтримки через Фонд Нансена та продовження строків її надання до 2030 року.

Нагадаємо:

Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки — прямого фінансування виробництва українського озброєння та техніки.

Норвегія ухвалила рішення виділити до 967 млн крон (близько 89,9 млн дол) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.