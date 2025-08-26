Українська правда
Німці хочуть побудувати біля Києва вітрову електростанцію

Андрій Муравський — 26 серпня, 13:25
Інвестор з іноземним капіталом, що працює у галузі зеленої енергетики, має намір збудувати вітропарк у Макарівській громаді на Київщині.

Про це пише Informator.ua.

"Йдеться про Макарівську громаду, що розташована на захід від столиці – саме там, за розрахунками бізнесменів, вітер дме найсильніше у регіоні. Самих вітрових турбін зведуть приблизно 60 штук, і це буде одна з найбільш масштабних "зелених" вітрових станцій у області", – говориться у повідомленні.

Як повідомив очільник Макарівської громади Вадим Токар, він вже зустрівся з представником німецької компанії "NOTUS ENERGY" та підписав меморандум про співробітництво. За його словами інвестор активно працює на міжнародному ринку й відомий впровадженням інноваційних рішень у сфері.

"У рамках співпраці на території нашої громади планується будівництво вітрової електростанції потужністю 400МВт, яка налічуватиме приблизно 60 вітротурбін і стане однією з наймасштабніших у регіоні", – розповів Токар.

Для самої громади, каже він, це означатиме самі плюси: створення нових робочих місць, залучення інвестицій у місцеву інфраструктуру. А ще, - генерацію "зеленої" енергетики без шкідливих викидів у атмосферу. Усе це, додає Токар, сприятиме досягнення стійкості та енергонезалежності громадою.

Раніше повідомлялося, що у Володимирському районі на Волині зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з 20 генераторів. проєкт зведення ВЕС передбачає значні інвестиції, спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури, у тому числі доріг.

У Закарпатській області запрацювала перша вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт. Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.

Також повідомлялося, що у Рівненській облдержадміністрації розглядають можливість реалізації інвестиційної пропозиції зі створення підприємства із виробництва біочару (біовугілля).

