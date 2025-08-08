Британці хочуть виробляти на Рівненщині біовугілля

У Рівненській облдержадміністрації розглядають можливість реалізації інвестиційної пропозиції зі створення підприємства із виробництва біочару (біовугілля).

Про це пише Rivne.media.

"Під час робочої зустрічі за участю заступника голови ОДА Олександра Кохана та представника британської компанії Tellus Conservation Джоді Бреггера обговорили технічні деталі та вимоги до розміщення природоорієнтоваого проєкту", – говориться у повідомленні.

Ініціатива передбачає використання відходів біомаси з лісогосподарських і деревообробних підприємств для виготовлення біочару — продукту, що покращує ґрунт в органічному землеробстві.

"Рівненщина — ідеальний регіон для такого бізнесу. Маємо унікальне поєднання ресурсів: на півночі — ліси, що дають сировину, а на півдні - сільськогосподарські землі, де біочар можна ефективно застосовувати. Це суттєво зменшує логістичні витрати та підвищує економічну ефективність проєкту", — зазначив Кохан.

Проєкт передбачає не лише виготовлення біовугілля, а й використання теплової енергії, яка утворюється як побічний продукт.

"Виробництво є пілотним проєктом. Після його запуску ми проаналізуємо результати та розглянемо можливості масштабування", — зазначив Бреггер.

Компанія Tellus Conservation готова щорічно переробляти від 2 тисяч тонн біомаси — деревної тріски, порубкових рештків, трави тощо, говориться у публікації.

Основні вимоги до розміщення об'єкта — не більше 50 км між джерелом сировини та виробництвом, підключення до електромережі або близькість до великого споживача тепла, а також можливість постачання тепла в мережу.

Також під час обговорення акцентували на необхідності проведення оцінки впливу на довкілля та отримання всіх дозвільних документів.

