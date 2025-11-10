Непокритий дефіцит бюджету сягне 60 мільярдів доларів на 2026–2027 роки – Мінфін

Непокритий дефіцит державного бюджету України у 2026–2027 роках становить близько 60 мільярдів доларів, що створює серйозний виклик для фінансування державних видатків та потребує залучення додаткової міжнародної підтримки.

Про це заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава на надзвичайній сесії Київського безпекового форуму про ситуацію в енергетиці та економіці, передає Укрінформ.

За його словами, підготовка бюджету на 2026 рік буде складнішою, ніж у 2025-му, оскільки наразі немає повного розуміння щодо джерел покриття дефіциту. Якщо під час формування бюджету на поточний рік Україна мала чіткі домовленості про фінансування, то зараз ситуація нагадує 2024 рік, коли міжнародні партнери зволікали з ухваленням рішень.

Кава заявив, що Мінфін веде активні переговори з міжнародними партнерами для залучення фінансування й розраховує на позитивний результат.

Посадовець також зазначив, що Україна працює над створенням нового механізму фінансування за рахунок заморожених російських активів, зокрема через переговори з Європейським Союзом і, зокрема, Бельгією, де зберігається більша частина таких коштів.

Він підкреслив, що попри зміну позиції Сполучених Штатів щодо допомоги Україні, європейські партнери та країни "Великої сімки" залишаються налаштованими підтримувати Україну.

Нагадаємо:

До Верховної Ради України надійшов доопрацьований проєкт державного бюджету України на 2026 рік, який уряд подав з урахуванням пропозицій народних депутатів після першого читання.