НБУ проаналізував платіжні операції українців за 2025 рік

Упродовж 2025 року бізнес і населення активно здійснювали кредитові та дебетові перекази: в межах України здійснено понад 3,1 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету.

Про це повідомляє Національний банк України.

За даними регулятора, в Україні послуги з виконання платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету, населенню та бізнесу у 2025 році надавали 60 банків та три небанківські фінансові установи.

У межах України минулого року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено 3 126,1 млн операцій на суму понад 48 768,44 млрд грн.

Транскордонні операції із застосуванням кредитового трансферу торік було здійснено:

в Україну – 9,9 млн на суму 72,32 млрд дол. США в екв. (у 2024 році – 5,7 млн операцій на суму 69,27 млрд дол. США в екв.);

з України – 2,5 млн на суму 89,99 млрд дол. США в екв. (у 2024 році – 1,4 млн операцій на суму 77,06 млрд дол. США в екв.).

За цей же період здійснено 2,7 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 15,41 млрд грн (у 2024 році – 1,7 млн операцій на суму 31,20 млрд грн).

У 2025 році найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 2 505,2 млн, або 80,14% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 45 423,93 млрд грн, або 93,14% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період здійснено 7,2 млн операцій, або 72,70% від загальної кількості платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас 68,88 млрд дол. США в екв, або 95,25% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (46,68%), Швейцарії (20,46%), США (11,04%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснив бізнес (за зовнішньоекономічними контрактами): 1,2 млн на суму 89,42 млрд дол. США в екв.

Це становить 47,98% від загальної кількості та 99,37% від загальної суми таких платіжних операцій відповідно.

Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,38%), Швейцарії (10,85%) та Великої Британії (6,81%).

Нагадаємо, що Національний банк України з 2023 року розпочав збір та публікацію інформації про обсяги використання таких платіжних інструментів, як кредитовий трансфер та прямий дебет.

Із їх використанням бізнес та населення здійснюють як перекази коштів у межах України, так і транскордонні (в Україну та за її межі) розрахунки, у тому числі для здійснення міжнародної торгівлі (експорт / імпорт товарів та послуг).

Запровадження такої звітності відповідає підходам Європейського центрального банку та інших провідних центральних банків світу. Це дає змогу імплементувати в українській платіжній сфері сучасні підходи до оцінки обсягів платіжних операцій – як з використанням платіжних карток, так й ініційованих безпосередньо з рахунків користувачів без використання платіжних карток (тобто кредитовий трансфер та прямий дебет).

Нагадаємо:

Протягом 2025 року через Систему електронних платежів було здійснено 595,1 млн платежів на загальну суму 273,6 трлн грн, що на 23% більше за кількістю та на 13,5% за обсягом порівняно з 2024 роком.

Раніше Міністерство фінансів повідомило, що приєднання України до системи банківських європлатежів (SEPA) дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами-учасницями "надзвичайно швидко, без додаткових комісій".