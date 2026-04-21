Найшвидша реєстрація ФОП відбулася за дві секунди – "Дія"

В Україні найшвидша реєстрація ФОП онлайн тривала лише 2 секунди — від подання заяви до завершення процесу.

Про це розповідає портал "Дія".

Понад мільйон українців зареєструвалися як фізичні особи-підприємці через сервіс "Дія", щодня додається близько 600 ФОПів.

"Уже понад мільйон українців зареєстрували ФОП через Дію. Хтось запускає інтернет-магазин, хтось відкриває кавʼярню. У кожного — свій старт, і зробити його тепер простіше", – говориться у повідомленні.

У середньому українці щодня реєструють близько 600 ФОПів. Серед найактивніших регіонів: Київ, Дніпропетровська, Львівська, Київська, Харківська, Одеська області. А серед нових підприємців — 60% жінки.

Найчастіше обирають роздрібну торгівлю через інтернет, ІТ і програмування, продаж продуктів харчування, освітні послуги й інші інформаційні сервіси.

"Найшвидша реєстрація ФОП тривала лише 2 секунди — від подання заяви до завершення процесу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

В Україні у першому кварталі 2026 року нових ФОПів відкрилось на 11 297 більше, ніж закрилось.

В Україні на початку 2026 року нараховувалось 2,1 млн ФОПів, що на 6 тисяч більше, ніж наприкінці минулого року.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зростає з року в рік, але це відбувається не завдяки зростанню економіки, а "виключно внаслідок поширення схем з ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу через єдиний податок".