В Україні подешевшали імпортні помідори, але коштують у 1,5 рази дорожче, ніж торік

В Україні знову подешевшали імпортні помідори після короткочасного підвищення цін. Вони надходять у продаж по 70-80 грн/кг.

Про це повідомляє EastFruit.

Зазначається, що станом на 7 грудня тепличні томати надходять у продаж по 70-80 грн/кг (1,68-1,92 дол./кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники вважають, що різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість запропонованих овочів стали головними причинами негативного цінового тренду тепличних томатів.

Наразі імпортні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період торік, однак більшість оптовиків не виключають подальшого зниження цін.

За словами трейдерів, якщо поточні темпи збуту збережуться, то їм доведеться знизити ціни для уникнення накопичення нереалізованої продукції на складах.

Нагадаємо:

Наприкінці літа в Україні підвищили відпускні ціни на помідори. Тоді тепличні комбінати готові відвантажували томат не дешевше 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг).