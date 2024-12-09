"Нафтогаз" попередив про шахраїв, які від імені компанії пропонують безкоштовний газ та 5000 грн
В Україні нібито від імені "Нафтогазу" шахраї розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу.
Про це повідомила Група Нафтогаз.
Зазначається, що у фейковій інформації йдеться про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям.
"Ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ", – йдеться в повідомленні.
У "Нафтогазі" також зазначили, що такі публікації – це спроба отримати персональні дані та кошти громадян.
"Не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам", – закликали в компанії.
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"Укрнафта" останнім часом фіксувала випадки підробки талонів на пальне.