Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

"Нафтогаз" оголосив тендер на 4,5 мільйони на послуги агентств для пошуку нового голови

Віктор Волокіта — 24 грудня, 12:50
Нафтогаз оголосив тендер на 4,5 мільйони на послуги агентств для пошуку нового голови
Getty Images

НАК "Нафтогаз України" оголосив тендер на послуги рекрутингових агентств для пошуку нового голови правління компанії.

Про це повідомляється в Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оголошенням, очікувана вартість тендера становить 4,57 млн грн, пропозиції від агентств приймаються до 12:00 30 грудня, початок аукціону - 31 грудня 2024 року.

Переможець тендеру має протягом 10 днів після підписання договору провести детальний моніторинг відповідного ринку та надати інформацію про кандидатів, ще 10 днів піде на їхній добір, проведення з ними співбесід і надання вкороченого списку (3-5 осіб).

Далі - організація співбесід кандидатів із замовником, надання інформації про відгуки, враження щодо них, консультування та відбір кандидата-фіналіста.

Нагадаємо:

Верховна Рада України 3 грудня 2024 року призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єра - міністра національної єдності України.

Наглядова рада НАК призначила виконувачем обов'язків голови правління фінансового директора компанії Романа Чумака. Вона планує завершити процес відбору кандидата до кінця першого кварталу 2025 року.

Нафтогаз

Останні новини