На Житомирщині збираються побудувати завод з переробки картоплі

Компанія "Аделаїда" планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області, компанія вже завершила підготовчий етап проєкту.

Про це пише Latifundist.com.

Загальна вартість проєкту становить 38 мільйонів доларів. Половину цієї суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще 19 мільйонів планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування (борговий капітал та інвестиції).

Підприємство планують збудувати на базі чинного господарства компанії у Брониківській громаді Житомирської області. Завод зможе переробляти до 300 т картоплі на добу та виробляти до 20 тис. т готової й напівготової картопляної продукції на рік.

Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації.

Очікується, що основними покупцями продукції стануть підприємства харчової промисловості, сегмент HoReCa, кейтерингові компанії та торговельні мережі. Окрім українського ринку, компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії.

У каталозі зазначено, що компанія вже завершила підготовчий етап проєкту. Зокрема, запустила зрошення на площі 600 га, виробляє близько 29 тис. т картоплі на рік, а також ввела в експлуатацію лінії миття, очищення та вакуумного пакування продукції.

Будівництво заводу заплановано на 2027–2028 роки, а запуск виробництва — у 2028 році.

Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати 40 мільйонів доларів виручки на рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 року, а внутрішня норма прибутковості (IRR) — 41%.

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