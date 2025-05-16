На Житомирщине заработал крупнейший в Украине завод по переработке промышленной конопли

В индустриальном парке "Ма'Рижаны" на Житомирщине заработало крупнейшее в Украине предприятие по первичной переработке промышленной конопли.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Компания "Ма'Рижаны Хэмп Компани" восстановила старый льнозавод и построила современное производство мощностью 14 000 тонн в год. Завод будет производить волокно для европейской текстильной промышленности и внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году "Ма'Рижани Хэмп Компани" начала реконструкцию заброшенного льнозавода, а уже в 2025-м на его месте появилось современное высокотехнологичное производство.

В 2024 году компания засеяла 890 га промышленной конопли, в 2025-м - уже 1200 га. По информации ведомства, это самые большие площади выращивания конопли в Центральной и Восточной Европе.

Что уже сделано:

Производственные площади - 10 000 кв. м, складские - 10 800 кв. м;

Полностью завершено строительство и монтаж оборудования;

Начато тестирование сырья и изготовление первых образцов для клиентов.

Завод будет производить:

Длинное волокно для текстиля и технических тканей (экспорт, с перспективой переработки внутри страны для украинской fashion-индустрии);

Короткое волокно для бумаги, нетканых материалов, изоляции;

Овсяница - сырье для биопластика, стройматериалов, подстилок для животных.

По информации Минэкономики,"Ма'Рижаны Хэмп Компани" является участником Индустриального парка "Ма'Рижаны", площадью около 30 гектаров. Целью Индустриального парка является привлечение бизнесов, работающих с продуктами переработки промышленной конопли, и создание более 700 новых рабочих мест.

Напомним:

В 2024 году в Украине зарегистрировали 31 новый индустриальный парк, что почти втрое больше, чем в предыдущие годы. В начале марта в реестр было включено 98 парков.

В Украине заработал чат-бот - новый инструмент для инвесторов индустриальных парков.