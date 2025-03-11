На Закарпатті з'явиться індустріальний парк "Карпати"

На території урочища "Садок" селища Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області з'явиться індустріальний парк "Карпати".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що це вже дванадцятий індустріальний парк в регіоні. Він функціонуватиме на площі 25,6479 га та створить орієнтовно 1300 робочих місць. Ініціатором створення є Чинадіївська селищна рада.

Індустріальний парк спеціалізуватиметься на таких галузях:

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини;

виробництво паперу і картону, переробка паперу, виробництво пакувальних матеріалів;

виробництво меблів;

переробка сільськогосподарської продукції;

виробництво харчових продуктів;

виробництво будівельних матеріалів, промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів;

науково-технічна діяльність, діяльність лабораторій, в т.ч. незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції;

інші галузі, сумісні із вищезазначеними та іншого призначення (залежно від актуальності розміщення конкретного виробництва на території громади).

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки.

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру.

Кабінет міністрів 7 березня додав новий індустріальний парк до державного реєстру. Йдеться про "Сольва-Тех" у місті Свалява Закарпатської області.