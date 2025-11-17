На Закарпатті після довгої перерви відновили видобуток солі: може забезпечити всю Україну

На Закарпатті з 7 листопада після півторарічної перерви відновили видобування камʼяної солі на Тереблянському родовищі.

Про це повідомив співвласник ТОВ "Катіон Інвест" Валентин Кондратьєв галузевому виданню Nadra.info.

"З п'ятниці почали видобувати наш продукт – сіль технічну для промислового переробляння.

Уклали вже п'ять договорів з дорожніми службами на поставку солі – в Закарпатській області, а також на Львівщину і Житомирщину. Дотримуємося своїх обіцянок", – повідомив Кондратьєв.

"Катіон Інвест" отримала спецдозвіл на користування Тереблянським родовищем камʼяної солі у 2017 році, будівництво шахти розпочала у 2022.

В серпні 2023 році про "розробку родовища солі, яке може забезпечити всю Україну кухонною та технічною сіллю", заявляв президент Володимир Зеленський.

У 2024 році в "Катіон Інвест" планували виробити близько 60 тис. тонн технічної солі, а у 2026 – вийти на проєктну потужність (450 тис. т/рік) і почати виробляти харчову сіль.

Але в березні 2024 будівництво шахти і видобування солі зупинилося на тлі корпоративного конфлікту між акціонерами компанії.

Бенефіціарами ТОВ "Катіон Інвест" є Валентин Кондратьєв і Оксана Омельяненко.

Нагадаємо:

Запаси кам'яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн.

Після окупації військами РФ у 2022 році Артемівського родовища камʼяної солі в Донецькій області (родовище вважають найбільшим в Євразії, його розробляло ДП "Артемсіль"), "Катіон Інвест" фактично є єдиним в Україні видобувачем камʼяної солі.

Шахту, що будується на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, називають першою новою шахтою незалежної України.