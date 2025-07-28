В Україні обвалився імпорт солі: хто основний постачальник

Україна в січні-червні 2024 року імпортувала 211,692 тис. тонн солі, що на 45,9% менше, ніж за аналогічний період роком раніше, коли зовнішні закупівлі становили 391,186 тис. тонн.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), витрати на закупівлю солі на зовнішніх ринках у першому півріччі 2025 року скоротилися на 48,46% - до $26,919 млн проти $52,225 млн за аналогічний період 2024 року.

Основними постачальниками солі в Україну в січні-червні стали Єгипет, на частку якого припало 46,09% поставок, що в грошовому еквіваленті становило $12,407 млн, Туреччина (17,57% і $4,730 млн) та Румунія (13,41% і $3,611 млн).

Роком раніше ТОП-3 постачальників солі був аналогічним: Єгипет (54,89% на 28,668), Туреччина (17,15% на 8,956 млн) і Румунія (14,69% на 7,671).

Нагадаємо:

Як відомо, державне підприємство "Артемсіль" - одне з найбільших у Європі в галузі, зупинило виробництво навесні 2022 року, оскільки внаслідок обстрілів на підприємстві було зруйновано склад і були прямі влучення в копальні.

Тереблянськое соляне родовище (Закарпатська обл.) у серпні 2023 року відновило видобуток солі. Вже ексголова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявляв, що Закарпаття зможе на 100% забезпечити Україну технічною та кухонною сіллю.

Долинське родовище (Івано-Франківська обл.) планує найближчим часом відновити видобуток солі.