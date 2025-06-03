В Украине на границе на пунктах пропуска заработали мобильные сканеры

В Украине на пунктах пропуска заработали мобильные сканирующие системы, которые позволяют осуществлять досмотр транспортных средств и грузов без их открытия.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

"На сегодня все новейшие мобильные сканеры, о поставке которых сообщалось ранее, уже успешно прошли финальные испытания. Они размещены в пунктах пропуска: "Порубное - Сирет" и "Орловка - Исакча" на границе с Румынией, "Ужгород - Вишне Немецкое" на границе со Словакией, а также "Краковец - Корчева" и "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей, которые являются ключевыми направлениями украинского экспорта в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Вместе с этим реализуется программа профессиональной подготовки персонала, разработанная с учетом лучших международных практик.

Должностных лиц обучают работе с новыми сканирующими системами с акцентом на технические возможности оборудования, принципы интерпретации изображений, выявление рисков и оперативное реагирование на возможные угрозы.

Кроме этого, проводят подготовку тренеров, которые после прохождения расширенного курса сами смогут проводить обучение операторов.

Напомним:

2 января Государственная таможенная служба получила пять новейших мобильных рентгеновских сканеров, которые будут способствовать выявлению скрытых товаров в транспортных средствах.

В конце марта стало известно, чтона станциях "Мостиска-2" и "Ягодин" на границе с Польшей установят первые в Украине сканеры для таможенного контроля железнодорожных вагонов.