Uklon розглядає Казахстан і Пакистан як наступні ринки для експансії

Після старту в Узбекистані сервіс замовлення авто Uklon розглядає Казахстан і Пакистан як наступні ринки для міжнародної експансії.

Про це розповів CEO Uklon Сергій Гришко інтерв’ю ЕП.

За його словами, компанія вже розпочала попередні дослідження ринків і створила робочу групу разом з мобільним оператором Jazz, що входить до міжнародної групи Veon і працює в Пакистані.

"Ми вже працюємо над кейсами в Казахстані, Пакистані й тому ж Узбекистані. Якщо телеком-бізнес уже має інфраструктуру, дані, команду – це все конкурентна перевага, яку не можна не використовувати", – зазначив Гришко.

Міжнародна експансія є ключовою частиною стратегії Uklon на найближчі роки. Компанія шукає можливості масштабування через партнерства з телеком-операторами, які вже мають доступ до локальних користувачів та інфраструктури.

Також читайте: "Через три роки Uklon коштуватиме понад 300 мільйонів доларів". CEO компанії про стратегію на Пакистан і майбутнє поза райдхейлінгом

Нагадаємо:

Раніше мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.