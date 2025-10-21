На ринку розкішних товарів відбулась найдорожча угода за останні роки
Компанія Kering, власник бренду Gucci, 20 жовтня оголосила про продаж свого підрозділу косметичних засобів, що базується на престижному бренді парфумів Creed, французькому косметичному гіганту L'Oreal за 4 млрд євро.
Про це повідомляє Reuters.
Це сталось через два роки після того, як Kering заплатила 3,5 млрд євро за придбання Creed в рамках переглянутої стратегії диверсифікації бізнесу, щоб відійти від моди та шкіряних виробів, які були основними джерелами прибутку компанії.
Найбільша угода в індустрії розкішних товарів за останнє десятиліття була у січні 2017 року, коли італійський гігант з виробництва окулярів Luxottica об'єднався з французьким виробником лінз Essilor в рамках угоди на суму 46 мільярдів євро, створивши найбільшу в світі групу з виробництва окулярів.
Пізніше у листопаді 2019 року французька компанія LVMH уклала остаточну угоду про придбання американського гіганта ювелірної галузі Tiffany & Co. за 16,2 млрд доларів готівкою.
Ще одна угода – у квітні 2017 року французький мільярдер і власник LVMH Бернар Арно закріпив свій контроль над холдинговою компанією Christian Dior, уклавши угоду на суму 12 мільярдів євро.
В рамках низки складних угод LVMH придбала бренд Christian Dior Couture у холдингової компанії Christian Dior за 6,5 мільярда євро, включаючи борги.
Нагадаємо:
