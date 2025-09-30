CEO виробника прикрас Pandora йде з посади

Данський виробник ювелірних виробів Pandora повідомив, що генеральний директор Олександр Лачік піде у відставку в березні 2026 року після семи років на чолі компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Його місце займе директорка з маркетингу компанії Берта де Паблос-Барб'є.

Вона була найнята в листопаді 2024 року як потенційний майбутній керівник Pandora і була найсильнішим кандидатом на цю посаду, йдеться в заяві компанії.

"Вона є тією людиною, яка зможе забезпечити наш подальший ріст, і я радий, що ми зможемо зберегти стратегічну спрямованість і динаміку під час цього плавного і впорядкованого переходу влади", — сказав голова Pandora Пітер Рузічка.

До приходу в Pandora Берта де Паблос-Барб'є була керівником LVMH (Louis Vuitton), а до цього працювала в Mars Wrigley, Lacoste і ювелірній компанії Boucheron, маючи 30-річний досвід роботи в сфері розкішних і споживчих товарів.

