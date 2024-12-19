На Одещині фірма легалізувала необліковану сільгосппродукцію на 300 мільйонів – БЕБ

В Одеській області Бюро економічної безпеки припинило діяльність підприємства, яке допомагало фермерам легалізувати необліковану сільськогосподарську продукцію для експорту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Аналітики БЕБ виявили у Ізмаїльському районі фермерське господарство, яке нібито вирощує сільськогосподарську продукцію на земельних ділянках площею понад 4 тис. га.

Однак під час аналізу діяльності підприємства встановлено, що фактично воно не має достатньої кількості техніки та працівників.

Водночас його керівник документально оформив для експорту походження зерна вартістю понад 300 млн грн й таким чином легалізував продукцію.

Як йдеться в повідомленні, під час проведення обшуків в офісних приміщеннях, за домашніми адресами фігурантів, а також на земельних ділянках, які нібито використовувалися для вирощування сільськогосподарської продукції, з’ясувалося, що фактично підприємство орендує лише 264 га землі та не має жодної техніки для її обробки та збору врожаю.

"Це свідчить про неможливість вирощування сільськогосподарської продукції в тих обсягах, які зазначалися в податковій звітності підприємства", - зазначено в БЕБ.

БЕБ направило листа до Державної податкової служби із зазначеними ризиками для перевірки та недопущення подальшого експорту необлікованої сільськогосподарської продукції.

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