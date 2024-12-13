БЕБ знайшло в Одесі 10 підпільних гральних закладів: їх діяльність припинили

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили групу осіб, які організували роботу мережі нелегальних гральних закладів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загалом до протиправної діяльності було залучено близько 30 людей.

Слідство встановило, що гральні заклади були розташовані на перших поверхах житлових будинків та в комерційних приміщеннях у середмісті Одеси. Працювали цілодобово без вивісок чи зовнішньої реклами.

Всі зали функціонували без створення юридичної особи, необхідних ліцензій та сплати податків.

Фігуранти ретельно приховували свою діяльність. До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку. Вхід контролювали системою відеоспостереження.

Під час обшуків детективи вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Зокрема 1690 системних блоків та 1500 моніторів.

Загальна вартість вилученого становить майже 54,7 млн грн.

Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили злочинну організацію, яка налагодила роботу мережі кол-центрів, що шахрайським шляхом отримували кошти від українців.